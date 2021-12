Gedwongen besparingen door het coronavirus

Uit onderzoek van ING is gebleken dat de tegoeden op Nederlandse bankrekeningen zijn gestegen sinds de uitbraak van het coronavirus. Dit komt voornamelijk door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, waardoor Nederlanders automatisch minder geld uitgaven.

De coronamaatregelen

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de tegoeden op Nederlandse bankrekeningen met 52 miljard euro gestegen, oftewel gemiddeld 3,5 miljard per maand. Naar schatting is 28 miljard euro van het totaalbedrag een gedwongen besparing.

De stijging hiervan heeft een logische verklaring. De toepassing van de coronamaatregelen maakte het lastig om geld uit te geven aan goederen of diensten. Je kon bijvoorbeeld lange tijd niet op de gebruikelijke manier op vakantie. Nederlanders kozen er daarom voor om veilig op vakantie te gaan in exclusieve buitenverblijven in eigen land en tuin. Daarnaast waren winkels maandenlang gesloten en mochten contactberoepen niet uitgeoefend worden. Toen bedrijven de deuren weer opende, bleven Nederlanders terughoudend vanwege de angst voor het coronavirus. De consumptie van consumenten is het afgelopen jaar dus flink gedaald.

Meest verkochte producten online in 2021

Al het geld dat Nederlanders sinds maart 2020 hebben bespaard, is niet alleen maar op de spaarrekening gezet. Sommige producten hebben we juist veel vaker aangeschaft. Volgens een onderzoek van CBS naar onlineshoppers blijkt dat in 2021 77 procent van de 12-plussers aangeeft dat zij producten online hebben aangeschaft. Kleding, schoenen en jassen zijn het meest besteld in 2021. 59 procent heeft hier online geld aan besteedt.

Op de tweede plek komt het bestellen van maaltijden, met 47 procent. Hierna komen meubels, woonaccessoires en tuinartikelen met 30 procent, gevolgd door cosmetica en parfum met 29 procent. Aan sportartikelen heeft 28 procent geld uitgegeven.

Gedwongen sparen geldt niet voor elke Nederlander

De Rabobank heeft door middel van een enquête een economisch onderzoek gedaan. Hoewel het spaargeld van een groot deel van de Nederlanders is gestegen, blijkt dat dit niet voor iedereen geldt. Het Nibud adviseert om 3400 euro als spaargeld te behouden. Uit de enquête blijkt dat 11 procent van de huishoudens spaargeld heeft. 14 procent van de huishoudens geeft aan wel wat spaargeld te hebben, maar minder dan het minimumbedrag van 3400 euro.

Afname besparingen

Ondanks dat het coronavirus er nog steeds is, nemen de besparingen waarschijnlijk af. Vanaf 5 juni 2021 werd de lockdown beëindigt. De coronamaatregelen zijn versoepeld en er worden weer meer goederen en diensten aangeboden. Hierdoor is het voor Nederlanders weer makkelijker om geld uit te geven.

Ondanks dat er een nieuwe lockdown in zicht is, zal de lockdown niet per se zorgen voor een stijging van besparingen. Bedrijven zijn bijvoorbeeld beter voorbereid op de lockdown. Het aantal online winkels is flink toegenomen, dat zijn er nu 28 procent meer dan een jaar geleden. Daarnaast zijn huishoudens zelf ook beter voorbereid op de lockdown. Ze houden er bijvoorbeeld rekening mee dat sommigen activiteiten over een tijdje niet meer mogelijk zijn, waardoor zij over het algemeen weinig ingepland hebben. Hierdoor zal hun bankrekening geen boost krijgen van terugbetalingen.

