Kuipers: aantal opgenomen coronapatiënten stijgt tot ruim 3200

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt in de komende twee weken hoogstwaarschijnlijk tot boven de 3200. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdag gezegd. Nu behandelen de ziekenhuizen ruim 2800 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding heeft drie scenario’s doorberekend. In het gunstigste beeld stijgt het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ruim 2200 nu naar 2430 half december. De intensive cares zouden in dat geval zo’n 780 mensen verzorgen, tegen ongeveer 600 nu. Daarmee zouden in totaal 3.210 ziekenhuisbedden bezet zijn door mensen met Covid-19.

Als de huidige groei doorzet, een iets minder gunstig scenario, stijgt het totale aantal opgenomen patiënten in de komende weken naar ongeveer 3700, van wie zo’n 900 op de intensive cares. In het meest ongunstige geval, als de instroom stijgt, zou het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen naar bijna 4500 kunnen stijgen.

Kuipers verwacht dat de nieuwste coronamaatregelen helpen om het reproductiegetal van het virus te laten zakken tot onder de 1. In dat geval zou het aantal nieuwe gevallen langzaamaan dalen. Op den duur zouden dan ook minder patiënten in ziekenhuizen terechtkomen.