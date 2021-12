Ministerie: onafhankelijk onderzoek naar misstanden in danswereld

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de danswereld. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Volgens klokkenluider uit de danswereld Kim Koumans start het onderzoek in januari. De oud-danseres is hierbij nauw betrokken.

Dit onderzoek volgt op een eerder onderzoek naar misstanden in de turnsport. Volgens Koumans duiken dezelfde onderzoekers van het rapport Ongelijke Leggers in de danssector. Dit zijn Marjan Olfers en Anton van Wijk van onderzoeksbureau Verinorm.

In oktober kondigde demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis al een onafhankelijk onderzoek aan naar grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport. Hij beloofde toen dat ook de danswereld onderzocht zou worden. Omdat de danssport en danssector versnipperd zijn, moest hij nog overleggen hoe dit aangepakt kon worden. Volgens Koumans is om die reden ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestapt.

Klokkenluider Koumans maakt zich al tijden hard voor het aan het licht brengen van misstanden in de danswereld, waar ze zelf ook slachtoffer van werd. Sinds ze naar buiten is getreden met haar verhaal over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik hebben tientallen dansers met soortgelijke verhalen zich bij haar gemeld.