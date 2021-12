Piets weerbericht: stormachtig weer

Verkeerswaarschuwing: Vandaag stormachtig weer met een harde wind uit zuidwest tot west. Vanmiddag uit west tot noordwest. Windstoten in kracht 8 of 9. In het Waddengebied later vanmorgen en vanmiddag storm tot zware storm uit Noordwest, kracht 9 of 10 met windstoten in kracht 10 en 11.

Deze eerste winterstorm kan overal schade veroorzaken. Ook rond het huis. Het vrachtverkeer en verkeer met aanhangers wees alert en pas het tempo van rijden aan. Vanavond wordt het vrij snel ‘rustiger’. Vanavond en vannacht nog wel stormbuien met in de kustgebieden met kans op onweer en hagel.