Rutte: we hebben altijd noodzakelijke besluiten genomen in crisis

Demissionair premier Mark Rutte vindt dat het zijn demissionaire kabinet niet is te verwijten dat het niet de noodzakelijke besluiten heeft genomen toen dat nodig was in de coronacrisis. Hij zei tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer dat hij er “ook van baalt” dat Nederland later is dan andere landen met het zetten van de boosterprikken. Maar het betekent volgens hem niet “dat het kabinet heeft zitten snurken”.

Verschillende partijen wezen op het trage begin van onder meer de vaccinatiecampagne en de boostercampagne en het uitblijven van meer testcapaciteit. Volgens Rutte is er altijd op de wetenschap gevaren.

Hij benadrukte dat de Gezondheidsraad op 2 november kwam met een advies om de boosters te gaan zetten. Dan is het opschalen niet binnen twee of drie dagen geregeld, zei hij. Volgens hem zou de Kamer het ook niet hebben gepikt als het kabinet al was begonnen met boosterprikken als er nog geen advies op tafel lag.

D66-Kamerlid Jan Paternotte wees erop dat er al in september werd geadviseerd om een boostercampagne voor te bereiden. “Hoe kan het dat als we eindelijk het advies van de Gezondheidsraad krijgen, we niet een dag later beginnen, maar nadat de Sint alweer het land uit is?” Oorspronkelijk wilde de regering begin december beginnen met het zetten van boosters. “Dan is er toch op zijn minst iets mis met de voorbereidingen?”

Wel vindt Rutte dat het kabinet onderschat heeft hoe snel en veel ongevaccineerden (van de 1,8 miljoen) in de ziekenhuizen terechtkwamen. Dat leidt tot uitstel van zelfs belangrijke operaties in alle ziekenhuizen.