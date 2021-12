Snelheid boostercampagne ziekenhuispersoneel varieert

De snelheid waarmee ziekenhuizen hun personeel inenten met een boostervaccin varieert. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs vijf ziekenhuizen door het land. Maastricht UMC+ zegt dinsdag voorlopig zijn laatste medewerker te hebben ingeënt met de extra prik, nadat in zes dagen tijd ruim 5000 mensen hun oppepprik kregen. Amsterdam UMC is over een week klaar en heeft tot nu toe ruim een derde van het personeel ‘geboosterd’.

Bravis, met ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal, startte vorige week dinsdag en zet vrijdag de voorlopig laatste boosterprik in het ziekenhuis. Dan zijn ruim 2500 prikken gezet, op een totaalaantal van zo’n 3100 uitnodigingen. “Onder die resterende 600 medewerkers zitten veel mensen die de afgelopen maanden een coronabesmetting hebben doorgemaakt of hun tweede vaccinatie hebben gehad”, legt een woordvoerder uit.

Tussen een boosterprik en een coronabesmetting of eerdere vaccinatie tegen het virus moet minstens zes maanden zitten. “Wij hopen de mensen voor wie dat geldt in de loop van december en januari alsnog te kunnen vaccineren met de boosterprik.” Bravis meldt dat ongeveer 93 procent van hun medewerkers de eerste reguliere doses van het vaccin heeft gehad.

In het Nijmeegse Radboudumc heeft zo’n 85 procent van alle zorgmedewerkers zich tot nu toe voor een boosterprik aangemeld, aldus een woordvoerster. Daar begon de prikronde vorige week woensdag. Het is niet bekend tot wanneer die duurt. Het Amsterdam UMC startte vorige week dinsdag en heeft in de tussentijd ruim 6000 prikken gezet. Tot de einddatum aankomende woensdag staan nog meer dan 5000 afspraken gepland. Het ziekenhuis heeft ongeveer 17.000 medewerkers die voor de booster zijn uitgenodigd.

Het Erasmus MC zette afgelopen weekend zijn eerste 6000 oppepprikken. “Daar is men hier erg blij mee”, zegt een woordvoerster. Tot en met 12 december staan nog 4500 afspraken gepland. Het Rotterdamse ziekenhuis verstuurde ruim 15.000 uitnodigingen. Op basis van de eerdere prikrondes is de vaccinatiegraad gerekend over alle medewerkers 92 procent, aldus de zegsvrouw.

Bij Maastricht UMC+ ligt dat waarschijnlijk lager, op minimaal zo’n 80 procent. Volgens een woordvoerder is dat percentage in werkelijkheid “zeker hoger”, onder meer omdat in het ziekenhuis actieve medewerkers die uit België komen soms daar zijn gevaccineerd. Die gevallen zijn niet meegeteld in deze vaccinatiegraad.

Ziekenhuizen zijn vorige week begonnen met het extra inenten van hun personeel. Ook ambulancepersoneel en huisartsen kunnen daar terecht voor hun boosterprik. Verpleeghuizen met eigen artsen zijn rond dezelfde datum begonnen met het geven van de boosters. Op 18 november kreeg de eerste oudere bij de GGD haar oppepprik.