Volgende week 2,4 miljoen zelftests naar basisonderwijs

Het basisonderwijs krijgt vanaf 6 december in totaal 2,4 miljoen zelftests voor de leerlingen in groep 6, 7 en 8. Daarmee kunnen zij en de leraren zich twee maal per week testen op het coronavirus. Deze eerste levering is genoeg voor twee weken: scholen hebben ongeveer 1,2 miljoen tests per week nodig.

Een tweede levering volgt nog voor de kerstvakantie. Hoeveel scholen dan krijgen, is nog niet bekend. Wel schrijft het ministerie dat ze er tot en met “enkele weken” na de vakantie mee vooruit kunnen. Na de vakantie kunnen scholen zelf de tests bestellen die ze nodig hebben. Hier hoeven ze niet voor te betalen.

In het middelbaar onderwijs kunnen scholen al zelftests aanvragen. Ook daar geldt nu het dringende advies dat alle leerlingen en docenten zich twee keer in de week testen. Eerder gold deze oproep voor ongevaccineerden. In het voortgezet onderwijs zijn wekelijks ongeveer 2 miljoen testen nodig.