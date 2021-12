Voor het eerst in een week minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Na zes aangesloten dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen woensdag gedaald. In totaal zijn er nu 2768 Covidpatiënten opgenomen. Dat zijn er 77 minder dan dinsdag, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2181 coronapatiënten, 69 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares nam het aantal mensen met Covid-19 af met 8 tot 587. Het is de eerste keer in bijna 2 maanden dat op een dag zowel de ic-bezetting als de kliniekbezetting daalt.

Met de stijgingen van de afgelopen tijd leek het erop dat er woensdag voor het eerst meer coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen dan bij de piek van vorige winter. Bij het hoogtepunt op 5 januari lagen er 2890 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorziet dat deze grens op korte termijn ruimschoots wordt gepasseerd.

Afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 42 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden 322 mensen opgenomen.

Er liggen al een tijdje meer coronapatiënten dan niet-coronapatiënten op de ic’s. De intensive cares behandelen nu 472 ‘non-Covid-patiënten’. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een zwaar ongeluk hebben gehad of behandeld worden vanwege kanker of hartproblemen. In totaal liggen er nu 1042 patiënten op deze afdelingen. De totale capaciteit op de ic’s is 1124 bedden.

Vorige maand werd besloten om patiënten te spreiden over het land, om de druk op de ziekenhuizen te verdelen. Dinsdag zijn 13 mensen verplaatst naar een andere regio. Op de ic’s in Duitsland liggen inmiddels 10 mensen uit ons land. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verplaatst sinds vorige week patiënten naar Duitse ziekenhuizen om de zorg hier te ontlasten. Dinsdag zijn 2 patiënten overgebracht naar Duitsland.