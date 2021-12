Actie tegen Zwarte Piet op VOC-schip in Amsterdam

Activisten hebben tussen de masten van het VOC-schip bij het Amsterdamse Scheepvaartmuseum een grote banner opgehangen met de tekst Zwarte Piet is racisme, breek met kolonialisme. Volgens de politie kwamen er tegen 09.00 uur veertien mensen met een bootje aan bij het schip, en gingen aan boord. Een aantal klom in de masten.

Rond 10.40 uur waren alle betogers weggestuurd met een boete omdat ze geen toegang hadden tot het schip, aldus een woordvoerder van de politie. Ook het spandoek is weggehaald.

De bezetting maakte deel uit van de “AntiZwartePietChallenge” die actiegroep Kick Out Zwarte Piet momenteel houdt. Hierbij roept KOZP mensen op zelf in actie te komen tegen Zwarte Piet. In een verklaring staat dat de actie op het VOC-schip in handen was van klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die zich hiermee solidair tonen met de strijd van KOZP tegen racisme.