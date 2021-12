Advocaten Holleeder houden pleidooi

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol beginnen de advocaten van Willem Holleeder donderdag aan hun pleidooi, dat twee dagen in beslag zal nemen. Holleeder (63) hoorde vorige week in hoger beroep een levenslange celstraf tegen zich eisen. Volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs voor de stelling dat de Amsterdammer achter vijf opdrachten tot liquidatie zit. Holleeder ontkent en zijn advocaten zullen betogen dat dit bewijs er juist niet is.

De raadslieden, Sander Janssen en Desiree de Jonge, zullen dan ook vrijspraak bepleiten. Tijdens het proces bij het Amsterdamse gerechtshof hebben zij uitvoerig alternatieve scenario’s aangedragen voor de moordcomplotten waarin justitie Holleeder de centrale rol in toedicht. Anderen zouden volgens Janssen en De Jonge (en Holleeder zelf) motieven hebben gehad om Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), John Mieremet (2005), Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) om het leven te laten brengen.

De rechtbank veroordeelde Holleeder in 2019 tot levenslang, conform de eis van het OM. In de onderbouwing van de strafeis in hoger beroep verwezen de aanklagers veelvuldig naar dit vonnis.

Het OM stelt dat Holleeder met de criminelen Stanley Hillis (geliquideerd in 2011) en Dino Soerel (veroordeeld tot levenslang in een ander proces) een driemanschap heeft gevormd. Ook dat bestrijden de advocaten.

Het bewijs tegen Holleeder bestaat uit louter getuigenverklaringen. Volgens de advocaten zijn deze verklaringen lang niet concreet genoeg om een veroordeling op te kunnen baseren.

Vrijdag is dag 2 van het pleidooi. In januari reageren OM en verdediging nog een keer op elkaars standpunten en krijgt Holleeder het laatste woord. Het hof heeft de uitspraak gepland op 24 juni.