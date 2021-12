De Jonge: vragen over trage start boostercampagne zijn terecht

De vragen die in de Tweede Kamer leven over de trage start van de boostercampagne in Nederland zijn terecht. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in het coronadebat in de Tweede Kamer.

Veel partijen wilden van de bewindsman weten waarom Nederland onderaan het Europese lijstje bungelt als het aankomt op boostervaccinaties. Uit andere landen waren er ook onderzoeken die wezen op het nut van een boosterprik. De Gezondheidsraad adviseerde op 2 november om te beginnen met het zetten van boosterprikken bij ouderen en bewoners van zorginstellingen. Tot die tijd was de raad terughoudend over het nut van een snelle toediening van boosters.

De Jonge vindt de vragen vanuit het parlement terecht, maar wilde zelf nog geen conclusies trekken. “Ik denk dat het goed is om die vraag bij het RIVM en de Gezondheidsraad te leggen”, zei hij.

Het kabinet wil volgende maand breder kijken naar manieren om de aanpak van de coronacrisis te verbeteren. Dat zal het ministerie van VWS samen oppakken met alle betrokken partijen, zoals sociale partners, zorgpartijen en het veiligheidsberaad, aldus De Jonge.