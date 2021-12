Dit jaar al ruim 4000 keer bestuurder betrapt op gebruik lachgas

De politie in Nederland heeft in de eerste tien maanden van dit jaar al ruim 4000 keer een bestuurder betrapt op het gebruik van lachgas achter het stuur. Dat komt neer op gemiddeld 400 keer per maand, vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar, meldt de politie donderdag.

Het gebruik van lachgas is niet meetbaar zoals bij coca├»ne of cannabis, maar afwijkend rijgedrag geeft vaak voldoende aanwijzingen dat iemand lachgas heeft gebruikt, net als de aanwezigheid van ballonnen of lachgastankjes in een auto. “Het gaat er niet om of je er mee betrapt kunt worden. Je moet gewoon niet rijden als je onder invloed bent, want je brengt jezelf en andere weggebruikers in groot gevaar”, aldus verkeersdeskundige Paul Broer van de politie.

Uit een onderzoek van de politie op verzoek van de NOS blijkt dat er in de afgelopen jaren tientallen doden en gewonden zijn gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas blijkt te zijn gebruikt. Het zou neerkomen op 63 dodelijke ongevallen en 362 ongevallen met al dan niet zwaar letsel.