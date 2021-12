ECDC: helft van alle coronabesmettingen is straks Omikron-variant

De Omikron-variant van het coronavirus zal in de komende maanden verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van alle coronabesmettingen in Europa. Deze virusvariant lijkt zich aanzienlijk sneller te verspreiden dan de Delta-variant, die nu goed is voor vrijwel alle besmettingen. Dat zegt de Europese gezondheidsdienst ECDC.

De Omikron-variant heeft meerdere veranderingen (mutaties) aan de uitsteeksels waarmee het coronavirus een lichaamscel vastgrijpt en binnendringt. Die aanpassingen “maken het heel waarschijnlijk dat antistoffen van een doorgemaakte besmetting of van vaccinatie minder goed werken”, meldt het ECDC.

Volgens de Europese organisatie zijn tot nu toe 352 Omikron-gevallen vastgesteld in 27 landen. In de Europese Unie en de Europese Economische Zone, waarbij bijvoorbeeld ook Noorwegen behoort, is de variant gevonden bij zeventig mensen in dertien landen. Nederland is met zestien gevallen koploper. De andere landen zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden. De meeste positief geteste mensen zijn onlangs in Afrika geweest. Voor zover bekend is niemand ernstig ziek geworden of overleden door toedoen van de variant.

Buiten de EU en de Europese Economische Zone zijn 282 Omikron-gevallen vastgesteld in veertien landen.