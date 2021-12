Gezondheidsraad: al in september advies boosters voor te bereiden

De Gezondheidsraad heeft al in september geadviseerd om de boostercampagne voor te bereiden. Dat zegt een woordvoerder in reactie op kritiek van coronaminister Hugo de Jonge, die woensdag in de Tweede Kamer naar de raad verwees voor de vraag waarom het toedienen van boosterprikken zo traag gaat. De raad blijft erbij dat er in september nog geen medisch-wetenschappelijke aanleiding was om te beginnen met boosters.

“Wij hebben wel op 14 september al geadviseerd: zorg dat je er klaar voor bent, zodra wij positief adviseren over het starten van een boosterprikcampagne”, aldus de woordvoerder van de Gezondheidsraad. Dat advies om onder meer ouderen een extra prik te geven kwam op 2 november, maar sindsdien komt het vaccineren nog maar traag op gang. Een plan voor het versnellen van de campagne heeft De Jonge voor komende vrijdag in het vooruitzicht gesteld.

Kamerleden stelden woensdag vragen over de trage start van de campagne. De Jonge zei de vragen terecht te vinden, maar wilde zelf nog geen conclusies trekken. “Ik denk dat het goed is om die vraag bij het RIVM en de Gezondheidsraad te leggen”, zei hij.

Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen nog maar heel weinig boostervaccinaties toegediend.