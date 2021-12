Grote Clubactie levert recordbedrag op

Leden van ruim 5000 verenigingen hebben met de verkoop van bijna 3,6 miljoen loten in totaal ruim 10,7 miljoen euro binnengehaald voor de Grote Clubactie. Daarmee hebben sportende en muziek makende kinderen weer een recordbedrag binnengehaald met de verkoop van lootjes: 1,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Mede door de coronamaatregelen nam de onlineverkoop flink toe. “Leden gebruiken hun eigen verkooppagina die eenvoudig is te bereiken via een QR-code”, aldus directeur Frank Molkenboer. “Het geeft verenigingen een veel groter bereik. Via een appje kun je nu ook je tante aan de andere kant van Nederland vragen bij te dragen aan jouw club.”

De Grote Clubactie begon in 1972. Niet alleen voetbal-, turn-, hockey- en andere sportclubs doen mee, ook muziek- en carnavalsverenigingen. Leden gaan langs de huizen om lootjes te verkopen en de clubs gebruiken de opbrengst om trainingsmaterialen te kopen, een jeugdkamp te organiseren of bijvoorbeeld het clubhuis op te knappen.