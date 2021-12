Het weer voor de komende dagen met Piet Paulusma

Vandaag eerst buien en buitjes met kans op hagel en windstoten. In het noorden en vooral in het noordoosten ook kans op natte sneeuw. In de kustgebieden mogelijk ook onweer. De zon is vanmiddag het meest aanwezig en het droge weer krijgt dan de overhand. Overdag 4 graden in het oosten en zuidoosten tot 6 of 7 graden in de kustgebieden. Een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest, in de kustgebieden vrij krachtig.

Verkeerswaarschuwing: tijdens buien met hagel kans op plotselinge gladheid

Vanavond flinke opklaringen, maar in de kustgebieden nog buien. Een temperatuurdaling naar -1 tot +1 graden. Kans op plaatselijke gladheid. Kust en Wadden 3 of 4 graden. Vannacht meer bewolking en later in het noorden een bui.

Vrijdag

Vrijdag vanuit het noorden regen en lichte regen. Het zuiden eerst nog lang droog. Overdag 4 graden in het oosten en zuidoosten tot 7 of 8 graden in het noordwesten en op de Wadden. De zuid tot zuidwestenwind is matig tot krachtig met windstoten in kracht 7 of 8. In de avond en nacht wat regen en kans op mist.

Het weekendweer:

Zaterdag regen en overdag ongeveer 6 of 7 graden. Een zwakke tot matige wind west tot zuidwest. In de avond en nacht buien en opklaringen. Zondag regen met in het oosten misschien ook natte sneeuw. Overdag rond 5 of 6 graden. In de nacht mogelijk een winters buitje met wat lichte vorst, -1 tot +3 graden. Kans op gladheid.

Begin volgende week vaak gladheidskansen!

Maandag winterse buien en overdag 3 of 4 graden, koud! In de nacht lichte vorst met -1 of -2 graden. Dinsdag kil en koud met regen en overdag 2 of 3 graden. In de nacht opnieuw en vaak wat lichte vorst, 0 of -1 graden. Woensdag een buitje, zon en 3 graden. In de nacht lichte vorst tot -3 graden.