Meer dan helft van reizigers uit Zuid-Afrika uit quarantainehotel

Meer dan de helft van de 44 reizigers uit Zuid-Afrika die in isolatie zijn in een quarantainehotel in Badhoevedorp, mag het hotel verlaten, heeft de GGD Kennemerland donderdag bekendgemaakt.

“Zij kunnen hun reis vervolgen”, aldus de dienst. De reizigers testten woensdag negatief op corona. Personen die positief getest zijn, blijven nog enige tijd in isolatie. Hoeveel dat er precies zijn, maakte de GGD niet bekend.

“Ik ben blij dat meer dan de helft van de passagiers nu het hotel kunnen verlaten en hun reis weer kunnen vervolgen”, aldus Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland. “Dat is goed nieuws voor hen en hun naasten. Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor hen. Zij hebben goed meegewerkt, in een voor hen moeilijke situatie van isolatie.”

Op twee KLM-vluchten uit Johannesburg en Kaapstad bleken afgelopen vrijdag besmette reizigers te zitten. De GGD moest in allerijl meer dan zeshonderd passagiers testen. Uiteindelijk bleken 61 passagiers besmet met het coronavirus. Zeker veertien hadden de nieuwe Omikron-variant, die ontdekt is in het zuiden van Afrika. 44 van hen moesten in isolatie in het hotel, andere reizigers moesten in thuisquarantaine.

De reizigers die mogen gaan zullen verspreid over de dag het hotel verlaten, aldus een woordvoerder. “Sommigen moeten hun paspoort nog laten controleren door de marechaussee, anderen moeten nog een antigeentest laten doen omdat ze meewillen op een vlucht.”

Van de mensen die nog in isolatie moeten blijven, hebben sommige klachten. Maar anderen niet of nauwelijks. “We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Onze artsen en verpleegkundigen hebben dagelijks contact met alle personen die in het hotel verblijven”, aldus Van de Velden.

De GGD Kennemerland zegt dat de omstandigheden waarin de reizigers verblijven “niet ideaal” zijn, maar zet “ruimhartig” in om “hen te voorzien van wat nodig is, zoals voeding en drinken en andere zaken”. Artsen en verpleegkundigen van de GGD houden intensief contact met hen. “Ik hoop dat ook deze mensen snel weer verder kunnen reizen naar hun familie en naasten”, aldus de GGD-directeur.

Wanneer de resterende reizigers uit quarantaine kunnen, is niet duidelijk. “Dat zal per individu verschillen. We hebben daar niet één protocol voor, ze staan continu in contact met onze artsen”, aldus de woordvoerder.