Meeste Nederlanders zijn tijdens coronacrisis meer gaan wandelen

Bijna 60 procent van de Nederlanders is sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 meer gaan wandelen, terwijl 7 procent minder is gaan lopen. Dat komt naar voren uit de Nationale Wandelmonitor, die om de vijf jaar verschijnt. Van de mensen die meer zijn gaan wandelen, verwacht 84 procent dit ook te blijven doen na de coronapandemie.

Het totaal aantal verplaatsingen van Nederlanders, dus onder meer met fiets, auto en openbaar vervoer, nam in het coronajaar 2020 met 14 procent af ten opzichte van het jaar daarvoor. Wel zijn Nederlanders in 2020 juist 20 procent meer gaan wandelen. Ontspanning, fit en gezond blijven of worden en het beleven van de natuur zijn de belangrijkste redenen om te voet op pad te gaan.

Ook komt uit de monitor naar voren dat 70 procent van de jongeren tot 30 jaar meer wandelt dan voor de coronacrisis. Zij vormen de grootste groep als het gaat om wandelingen van 10 kilometer of meer.

Hoewel de meeste mensen blij en gelukkig worden van wandelen, is er ook een deel van de wandelaars dat zich af en toe ergert. De meest genoemde ergernissen zijn zwerfafval (33 procent), hondenpoep (16 procent) en andere gebruikers van de routes, zoals mountainbikers en andere fietsers (14 procent).

Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef waaraan ruim 7500 mensen meededen.