OM gaat bol.com niet vervolgen voor verkoop antisemitisch boek

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om webwinkel bol.com niet te vervolgen voor het verkopen van een kinderboek met antisemitische inhoud. Het ging om het boek Der Giftpilz van nazileider Julius Streicher. Volgens het OM was het inderdaad strafbaar dat bol.com het boek te koop heeft aangeboden, maar is het boek na een melding en aangifte snel uit de handel gehaald.

Het OM is het met diegene die aangifte had gedaan eens dat het kinderboek strafbare inhoud bevat. Zo worden Joden in het boek als moordenaars en boosaardige personen bestempeld. Ook worden kinderen in een versje opgeroepen mee te strijden om af te komen van de “Joodse duivel”.

Bol.com heeft erkend verkeerd te hebben gehandeld door het boek niet sneller uit de virtuele schappen te halen. Het boek was te koop in de webwinkel via een derde partij. Daarvan werd bol.com op 25 februari 2020 op de hoogte gesteld. Op 6 maart werd het boek uit de verkoop gehaald.

Het OM vindt dat bol.com een “substantiĆ«le beleidswijziging” heeft doorgevoerd. Eerst meende de webwinkel dat het in algemene zin geen boeken wilde verwijderen omdat het niet wil bepalen wat mensen wel en niet mogen lezen. Nu screent bol.com zoveel mogelijk en onderneemt het actie op basis van meldingen, aldus het OM. Daarmee is volgens het OM een belangrijk doel van een eventuele strafrechtelijke vervolging al bereikt.

Bol.com laat weten kennis te hebben genomen van de beslissing van het OM om de aangifte te seponeren. “Bol.com wil niet bijdragen aan de verkoop van boeken met haatdragende content, met teksten die geweld verheerlijken of met teksten die doelbewust proberen om anderen te discrimineren en doet er alles aan om dergelijke boeken te weren van haar platform”, zegt een woordvoerster. Ook kiest de webwinkel er in sommige gevallen voor om bepaalde boeken aan te bieden met een waarschuwingslabel.