Thuiswonenden met Down vanaf vrijdag uitgenodigd voor boosterprik

Mensen met het downsyndroom die thuis wonen, krijgen vanaf vrijdag, verspreid over enkele weken, een uitnodiging voor de boostervaccinatie. Ze krijgen de uitnodiging via de huisarts, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend.

Mensen met Down die in een zorginstelling wonen krijgen sinds vorige week woensdag een boostervaccinatie aangeboden.

Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat volwassenen met het downsyndroom ondanks vaccinatie “een sterk verhoogd risico hebben op ernstige ziekte” door Covid-19. ‘Dit risico is vergelijkbaar met het risico voor mensen van 60 jaar en ouder. Daarom krijgen zij versneld een boostervaccinatie aangeboden”, aldus het RIVM.

Mensen die niet mobiel zijn, om psychische of fysieke redenen, krijgen sinds woensdag bericht van hun huisarts. Zij zullen, na instemming, door hun huisarts worden aangemeld bij de GGD. De GGD maakt vervolgens een afspraak om de boostervaccinatie aan huis te geven. Dit geldt ook voor mensen met Down die niet in staat zijn om naar de vaccinatielocatie te komen.