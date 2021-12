Timmermans: vechten om water en eten kan lot kleinkinderen zijn

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans vreest dat de klimaatcrisis ervoor kan zorgen dat zijn kleinkinderen ooit moeten vechten om water en voedsel. “Dat is het lot van onze kleinkinderen als we niet nu handelen”, zei Timmermans donderdag tijdens een onlinebijeenkomst van Grootouders voor het Klimaat. “Wij zijn nu de wereld aan het vormgeven waarin mijn kleinzoon leeft als hij 31 jaar is.” De kleinzoon van de 60-jarige Timmermans is op dit moment 1 jaar.

Om te voorkomen dat er door klimaatverandering in de toekomst slechts een kleine groep “winnaars” voldoende eten en geld heeft, wil Timmermans dat de omvang van de crisis onder ogen wordt gezien. Hij zei dat de wereld momenteel “revolutionair” verandert. “Als wij nu het klimaatbeleid verpesten dan gaat het mis.” Ondertussen merkt hij dat er ook nog steeds veel weerstand bestaat in het klimaatdebat.

Op de digitale bijeenkomst had Timmermans het ook kort over de formatie van het nieuwe kabinet. “Als ik de geruchten hoor over de nieuwe coalitie, dan hoop ik dat deze ons in de goede richting stuurt, met meer vergroening en verduurzaming.” Hij wil bijvoorbeeld dat er in de hele keten van de landbouw gekeken wordt naar verduurzaming.