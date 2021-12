Vreugdevuren in Den Haag geschrapt vanwege coronaregels

De vreugdevuren in Den Haag gaan dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Volgens burgemeester Jan van Zanen zijn er door de coronaregels nu “te veel onzekerheid en te weinig aanknopingspunten om de voorbereidingen verder voort te zetten”. De vreugdevuren zouden voor het eerst weer plaatsvinden sinds de jaarwisseling 2018-2019. Ook de vuurwerkshow bij de Hofvijver is afgeblazen.

De gemeente wilde vreugdevuren toestaan in Scheveningen en de Haagse wijken Laak, Escamp en Duindorp. Volgens Den Haag hebben de Omikron-variant, het hoge aantal besmettingen en onduidelijkheid over wat er mag tijdens de jaarwisseling roet in het eten gegooid.

“Het kabinet maakt niet eerder dan 14 december eventuele versoepelingen of (lokale) mogelijkheden bekend”, stelt de gemeente in een verklaring. “Dat is te laat om nog verantwoord en veilig een vreugdevuur te kunnen organiseren. Daarnaast levert het voor organisatoren te veel onzekerheid en onaanvaardbare financiële risico’s op.”

De gemeente vreest bovendien voor een “onbeheersbare toestroom van publiek” naar de vreugdevuren, nu veel andere steden de festiviteiten voor oud en nieuw eerder al hebben afgeblazen. “Omdat de vreugdevuren een eerlijke kans verdienen, is dat een onaanvaardbaar risico.”