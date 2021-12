9 procent geteste reizigers uit Zuid-Afrika besmet met corona

Van de reizigers die uit Zuid-Afrika komen en zich laten testen op corona, krijgt 9 procent een positieve uitslag. Dat meldt de GGD Kennemerland, die iedereen die Nederland als eindbestemming heeft dringend oproept zich te laten testen op Schiphol. Van de honderden reizigers per dag, laat ongeveer een derde zich daadwerkelijk testen. Onduidelijk is hoeveel mensen besmet zijn met de Omikron-variant.

Dagelijks landen er een paar honderd mensen vanuit Kaapstad of Johannesburg op Schiphol. Het aantal passagiers aan boord “varieert van driehonderd tot achthonderd of duizend mensen”, aldus een woordvoerder van de GGD Kennemerland. Een paar honderd daarvan blijven in Nederland, zij kunnen een coronatest laten afnemen bij een testlocatie op de luchthaven. Alle reizigers op de vluchten zijn op voorhand in Zuid-Afrika getest.

“Ondanks testen vóór aanvang van de vlucht, en het feit dat het merendeel van de passagiers waarschijnlijk gevaccineerd is, blijkt toch gemiddeld 9 procent na aankomst een corona-infectie te hebben. Dat laat zien dat het virus zich makkelijk verspreidt en dat stemt tot zorgen”, aldus Bert van de Velden, directeur van de GGD Kennemerland. Om die verspreiding onder controle te houden, is het volgens hem dan ook “van het grootste belang” dat reizigers “zich ook ná aankomst op Schiphol laten testen, als men in Nederland verder reist”. De GGD biedt die mogelijkheid sinds zondag aan. De 9 procent is de gemiddelde uitslag over de testen van de afgelopen vijf dagen.