Adviseur aan kabinet en Kamer: vraag WODC minder snel om advies

De Tweede Kamer en het kabinet moeten minder snel het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) om advies vragen. Dat staat in een eindverslag over de manier waarop het ministerie van Justitie en Veiligheid samenwerkt met het wetenschappelijke instituut. Door de onderzoekers steeds met spoed om advies te vragen, komen ze volgens het rapport niet meer toe aan hun belangrijke werk.

“Politiek ingestoken onderzoek leidt vaak nauwelijks tot beter onderbouwd beleid, maar legt wel een fors beslag op de schaarse capaciteit”, schrijft adviseur Paul ’t Hart in het verslag. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus schrijft in een reactie daarop dit advies “ter harte” te nemen. Hij stelt voor vaker zogenoemde kennistafels in te zetten. Hierin komen onder meer wetenschappers en mensen uit het werkveld samen om kennis over een bepaald onderwerp te delen. Zo kunnen ze achterhalen wat er al bekend is en of verder onderzoek wel nodig is.

In het rapport doet ’t Hart ook andere aanbevelingen, zoals het beter laten aansluiten van onderzoeken op het beleid. Ook adviseert hij onderzoeken te verbinden die los van elkaar staan, maar wel gerelateerd zijn aan elkaar. Daarnaast zegt hij dat er gewerkt moet worden aan het beter laten “landen” van de bevindingen uit onderzoeken. Daarvoor zijn verschillende manieren te bedenken zoals informatiebijeenkomsten of podcasts, aldus de adviseur. Volgens Grapperhaus is het WODC al bezig met nieuwe vormen van communicatie. Als voorbeeld noemt hij het gebruikmaken van sociale media.