Advocaat-generaal vindt dat avondklok was toegestaan

Het gerechtshof in Den Haag heeft terecht de eis van Stichting Viruswaarheid.nl afgewezen om de landelijke avondklok van begin dit jaar buiten werking te stellen, zo concludeert de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Het gaat hier om een advies aan het hoogste rechtscollege, dat veelal wordt gevolgd.

In januari kondigde de justitieminister de Tijdelijke regeling landelijke avondklok Covid-19 af. Stichting Viruswaarheid.nl spande met twee anderen een zaak in kort geding tegen de regeling aan. Aanvankelijk kregen de eisers gelijk van de voorzieningenrechter, omdat er niet zou zijn voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor het toepassen van een dergelijke noodrechtbepaling. Het gerechtshof oordeelde later echter dat er wel een toereikende wettelijke basis was en vernietigde het vonnis van de voorzieningenrechter.

Stichting Viruswaarheid.nl ging om juridische redenen in cassatie tegen de vernietiging, ook al was er intussen alweer een andere wettelijke basis gevonden voor de landelijke avondklok: de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19.

Volgens de advocaat-generaal is het gevaar voor de volksgezondheid van besmetting met het virus Covid-19 op te vatten als een ‘buitengewone omstandigheid’, zoals die in de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag te vinden is. Daardoor mocht de omstreden avondklok volgens het advies aan de Hoge Raad worden afgekondigd.

Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet is nog niet bekend.