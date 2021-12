Bijna jarig COC hoopt op verankering lhbti-rechten in Grondwet

Het COC roept de Tweede Kamer op om de rechten van lhbti-mensen te verankeren in de Grondwet. De Kamer bespreekt volgende week donderdag een wetsvoorstel met die strekking van D66, GroenLinks en PvdA. “We zouden ons geen mooier verjaarscadeau kunnen wensen”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. COC Nederland bestaat deze maand 75 jaar.

“Verankering in de Grondwet biedt een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten. Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie, zelfs als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt zou draaien in het nadeel van de regenbooggemeenschap”, aldus Oosenbrug.

Het wetsvoorstel beoogt dat ‘seksuele gerichtheid’ als verboden discriminatiegrond wordt toegevoegd aan artikel 1 van de Grondwet, naast de bestaande gronden godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

De Kamer behandelt het voorstel voor de tweede keer. Dat heeft ermee te maken dat een Grondwetswijziging twee keer door Eerste en Tweede Kamer moet worden aangenomen, de tweede keer met een tweederdemeerderheid. De Tweede Kamer nam het voorstel voor de eerste keer aan in juni vorig jaar en de Senaat in februari van dit jaar.