GGD Hollands Midden biedt 60-plusser boosterprik zonder afspraak

De GGD Hollands Midden biedt vanaf nu mensen die in 1961 of eerder zijn geboren ‘onder strenge voorwaarden’ een boosterprik aan zonder afspraak. Dat komt omdat er op dit moment meer vaccin en personeel beschikbaar is dan dat er afspraken voor de boosterprik ingepland staan.

“Om geen tijd in deze boostercampagne te verliezen, hebben wij besloten de vrije tijdsloten onder strenge voorwaarden beschikbaar te stellen aan mensen die zonder afspraak langskomen”, aldus GGD Hollands Midden. Per dag kan verschillen hoeveel plekken er vrij zijn. Daarom kan de GGD “niet beloven” dat wie langs komt ook echt direct een prik krijgt.

“Wij blijven dit vanaf nu aanbieden”, aldus de GGD. “Het is dus geen noodzaak om vandaag of morgen gelijk langs te komen.”

De vrije inloop is voor mensen voor wie de laatste coronavaccinatie- of besmetting langer dan zes maanden geleden is. Als diegene ook de griepprik neemt, moet dat minstens twee weken geleden zijn gebeurd, of de prik moet over langer dan twee weken gepland staan. “Er vindt een strenge selectie plaats aan de deur”, stelt de GGD. “Als je niet aan de voorwaarden voldoet word je weggestuurd.”

Het toedienen van boosterprikken van 60-plussers komt in Nederland nog maar traag op gang. De Tweede Kamer leverde eerder deze week forse kritiek op coronaminister Hugo de Jonge over het verloop van de prikcampagne. De minister komt later op vrijdag met een plan voor versnelling van het prikken. Het is de bedoeling dat onder meer militairen, medisch studenten, dierenartsen, ex-verpleegkundigen en oud-artsen gaan helpen.