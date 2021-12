GGD: vrije inloop voor boosterprik was tijdelijke actie

Dat 60-plussers in Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn zonder afspraak een boosterprik tegen het coronavirus kunnen halen als er doses over zijn, is een “tijdelijke actie”, zegt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Alle regio’s bereiden zich erop voor om de komende weken veel meer mensen te vaccineren. Zij hebben nu alvast meer vaccineerders ingezet, en daardoor ontstaat ruimte om mensen met vrije inloop in te enten en “de capaciteit niet verloren te laten gaan”.

Het is de bedoeling dat binnenkort alle extra ruimte wordt volgeboekt met prikafspraken. Of andere regio’s in de tussentijd mensen zonder afspraak een oppepprik geven, is niet bekend. De landelijke regel blijft volgens de GGD-koepel onveranderd. “van oud naar jong en op basis van uitnodiging.”

GGD Hollands Midden heeft sinds donderdag vrije inloop. “Hoeveel vrije plekken er beschikbaar zijn wisselt per dag”, laat de gezondheidsdienst weten. Het kan dus zijn dat mensen zonder prik naar huis gaan, ook als ze al in de rij hebben staan te wachten.