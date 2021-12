Hond gered bij grote brand in Amsterdam Nieuw-West

Bij een grote brand in een loods met auto’s en boten aan de Oude Haagseweg in Amsterdam Nieuw-West heeft de brandweer een hond gered. Die zat vast in een woonboot en kon geen kant op, aldus een woordvoerder. Inmiddels is de brand onder controle.

De hond is overgedragen aan de dierenambulance. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig met nablussen. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

In de loods waren een aantal gasflessen aanwezig. De brandweer heeft die gekoeld, waardoor ontploffingsgevaar is voorkomen. Een aantal bewoners van een nabijgelegen woonwagenkamp moest uit voorzorg de woningen verlaten. “Vooral om uit de rook te blijven”. Zij kunnen na het nablussen weer terug naar hun woningen.

Rond 16.00 uur brak de brand uit. In de omgeving waren enorme rookwolken te zien. Mensen die nog last hebben van de rook wordt aangeraden deuren en ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen Rijkswaterstaat liet op Twitter weten dat de rook op de A4 bij Amsterdam-Sloten goed te zien was, maar dat er geen gevaar was voor het verkeer.