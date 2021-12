Meer waarschuwingen en boetes voor slachthuizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vorig jaar meer boetes en waarschuwingen wegens overtredingen van regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid aan grote slachthuizen opgelegd dan in het jaar ervoor. In 2019 werden 535 schriftelijke waarschuwingen en 361 boetes gegeven en in 2020 ging het om 577 schriftelijke waarschuwingen en 417 boetes.

Een en ander is te verklaren uit een aangepaste werkwijze, aldus een woordvoerster, die tot een betere rapportage leidt. De meeste overtredingen werden gemaakt op het gebied van hygiƫne, maar ook op het gebied van welzijn van dieren gingen het aantal omhoog.

In totaal zijn in de afgelopen twee jaar 132.000 inspecties verricht, waarbij 1890 overtredingen werden vastgesteld.