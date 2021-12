Militairen gaan helpen bij prikken, volgende week meer duidelijk

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft Defensie gevraagd om ondersteuning op de priklocaties, bevestigt een woordvoerder van Defensie vrijdag. Daardoor kan het departement nu kijken hoeveel mensen er nodig zijn en waar zij ingezet worden. Maandag weet het waar de medewerkers ingezet worden.

De mensen moeten eerst opgeleid worden voordat zij kunnen helpen op de priklocaties. Maandag wordt er over de trainingen ook meer duidelijk. “Er is dus wat tijd nodig, maar verder gaat dat heel snel”, aldus de woordvoerder.

De regionale GGD’en voeren de meeste vaccinaties uit. De koepel van de gezondheidsdiensten bevestigt dat Defensie om hulp is gevraagd. Hun eerste inzet is op 13 december, laat een woordvoerster weten. De militairen gaan in elk geval aan de slag in de regio’s Gelderland-Midden (Arnhem, Ede en omstreden) en Zuid Holland-Zuid (Dordrecht) en in de provincie Drenthe. Later gaan ze ook naar Twente. Het Defensiepersoneel gaat er vaccineren, maar ook helpen bij het ontvangen van burgers en bij de administratie.