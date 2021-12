Nieuwjaarsduiken afgelast of op losse schroeven om corona

De nieuwjaarsduiken bij Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn dit jaar opnieuw afgelast wegens de coronamaatregelen, zeggen de organisaties en de reddingsbrigades in die badplaatsen.

“Het is niet te doen. Er komen in totaal wel zo’n 5000 duikers en 10.000 toeschouwers op af. We kunnen geen stuk van het strand afzetten en de QR-code scannen, dat is ook niet te doen”, zegt Leon van Esch van Nieuwjaarsduik Zandvoort.

“We gaan het risico niet nemen”, zegt Ruud Cloeck van de reddingsbrigade in Bloemendaal aan Zee. Cloeck verwacht wel dat er mensen zullen komen, “maar dat is dan hun eigen verantwoording. Er wordt niets georganiseerd”.

In Egmond aan Zee, dat ook elk jaar een nieuwjaarsduik organiseert, wachten ze de komende coronapersconferentie van het kabinet af. “Daarna nemen we een definitief besluit of we de duik wel of niet houden”, aldus de organisatie. “Voor horeca kan gelden dat een investering in de vorm van sponsoring van het evenement niet zinvol lijkt. Zonder deze sponsoring kunnen we niet. Ook zullen mogelijk onze Duitse duikers grotendeels wegblijven waardoor het financieel alsnog een uitdaging kan worden.” De nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee heeft zo’n 2000 deelnemers.

Volgens een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland is nog niet duidelijk of de traditionele duik bij Scheveningen, waar veel deelnemers en toeschouwers op afkomen, doorgaat.