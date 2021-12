Onderzoekers: neuszelftest voldoende betrouwbaar bij symptomen

Een antigeen neuszelftest is voldoende betrouwbaar om corona mee op te sporen als de gebruiker symptomen heeft, maar niet als die ontbreken. Dat maken onderzoekers op uit de resultaten van een nader onderzoek naar de betrouwbaarheid van een dergelijke test bij bijna 3000 personen, die over enkele dagen officieel zullen worden gepubliceerd.

Het UMC Utrecht, dat een aantal van de onderzoekers leverde, licht nu vast een tipje van de sluier op. De onderzoekers concluderen zelfs dat de neuszelftest bij iemand met symptomen “vrijwel dezelfde betrouwbaarheid heeft als wanneer deze testen worden afgenomen door professionals in de GGD-teststraat”. Een onderzochte speekselzelftest, waarbij alleen wat spuug wordt gebruikt, bleek met en zonder symptomen niet goed genoeg.

De resultaten gelden specifiek voor één type neus- en speekselzelftest dat onderzocht is, aldus het UMC Utrecht. Het wordt niet bij name genoemd. De onderzoeksgroep is bezig om de betrouwbaarheid van een aantal andere veelgebruikte neuszelftests verder te onderzoeken, zowel bij mensen mét als zonder klachten. Behalve genoemd centrum werkten onder meer GGD’s, het Erasmus MC en het gezondheidsinstituut RIVM mee.

Om de drukte in de teststraten wat te verminderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid de neuszelftest te gebruiken bij niet-kwetsbare mensen met milde verkoudheidsklachten.