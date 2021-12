Piets weerbericht: bewolkt en nat

Het is vandaag meest bewolkt weer met vanuit het westen regen en lichte regen. Overdag 4 graden in het oosten en zuidoosten tot 7 of 8 graden in het noordwesten en op de Wadden. De zuid tot zuidwestenwind is matig tot krachtig met windstoten in kracht 7 of 8. Later vanmiddag en vanavond een periode met droog weer. De komende nacht opnieuw regen en lichte regen. Kans op mist. Rustiger weer en meest 3 of 4 graden.

Zaterdag wordt een regendag met periodiek regen en lichte regen en afwisselend een droge periode. Overdag temperaturen rond 5 of 6 graden. In de kustgebieden 7 of 8 graden. Dit is een vrij normale temperatuur voor begin december. De west tot zuidwestenwind is zwak of matig. In de kustgebieden vrij krachtig.

In de avond over naar meer droog weer. In de nacht met name in het kustgebieden nog buien en buitjes met 2 tot 4 graden.

Nu de vooruitzichten:

Zondag wordt een dag met buien of buitjes en droge perioden. In het noorden enĀ oosten misschien ook natte sneeuw. Overdag temperaturen tussen 3 tot 5 graden en in de kustgebieden 6 of 7 graden. In de nacht wat lichte vorst, -1 tot +3 graden. Kans op gladheid. Maandag wordt met 3 of 4 graden een vrij koude dag. Er is kans op een winterse bui met een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidoost. Hierdoor voelt het kouder aan. In de nacht temperaturen rond 0 tot +4 graden. Dinsdag wat regen en woensdag kans op een storm.