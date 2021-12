Queen weer op 1 in de Top 2000, nummer Peter R. de Vries op 3

Het nummer Bohemian Rhapsody van Queen staat dit jaar op nummer 1 in de Top 2000. Dat werd vrijdagmiddag bekendgemaakt in de uitzending van NPO Radio 2. Het nummer A Whiter Shade of Pale van Procol Harum staat op 3, een van de favoriete platen van de dit jaar overleden Peter R. de Vries. Het nummer werd op zijn begrafenis gedraaid en bijna alle radiostations draaiden het nummer op de dag van zijn uitvaart.

Bohemian Rhapsody staat voor de achttiende keer bovenaan de lijst. Danny Vera, vorig jaar lijstaanvoerder met Roller Coaster, moet dit jaar genoegen nemen met de tweede plaats.

In de top tien van dit jaar zijn verder opvallende noteringen voor Radar Love van Golden Earring en Nothing Else Matters van Metallica. Golden Earring, die dit jaar bekendmaakte te stoppen vanwege de ziekte van George Kooymans, stond nog nooit in de top 10 van de Top 2000.

Luisteraars konden tot vrijdag 16.00 uur stemmen op hun favoriete platen. De volledige lijst wordt op 16 december onthuld en is traditiegetrouw tussen kerst en oud en nieuw in zijn geheel te horen op NPO Radio 2.