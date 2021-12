Ruim 1700 boosterprikken zonder afspraak bij GGD Hollands Midden

Bij de priklocaties in de GGD-regio Hollands Midden zijn vrijdag 1747 boosterprikken uitgedeeld aan mensen die daar geen afspraak voor hoefden te maken. De regionale GGD kondigde vrijdag aan dat het boosterprikken zonder afspraak zet voor zestigplussers, omdat het aantal mensen dat een afspraak maakt voor de boostervaccinaties achterblijft.

“Het was ongelofelijk druk vandaag”, aldus een woordvoerster over de vrije inloop. “Het verkeer in de omgeving van de priklocaties stond zelfs een tijdje vast.” Bij de locaties zijn twee rijen ingericht, legt ze uit: een voor mensen met afspraak en een voor mensen zonder. De GGD heeft daarvoor gekozen omdat er op dit moment meer vaccin en personeel beschikbaar is dan dat er afspraken voor de boosterprik ingepland staan. “We hebben te veel personeel voor het aantal afspraken. Dan kun je koffie gaan drinken, of je kunt gaan prikken.”

Vrijdag werden op de prikplekken in de regio Hollands Midden – die in Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn staan – 1701 boostervaccinaties gezet waar mensen wél een afspraak voor hadden gemaakt.

GGD Hollands Midden was donderdag al met de actie begonnen, zegt de woordvoerster. Toen werden ongeveer 2000 boosterprikken zonder afspraak gezet en 600 met. Donderdag werd de vrije inloop nog niet actief gecommuniceerd, zegt ze. “Maar mensen twitterden er snel over.” Dat verklaart mogelijk het hoge aantal mensen dat op de actie afkwam.

Vrijdag kondigde GGD Hollands Midden de vrije inloop voor zestigplussers officieel aan. De GGD benadrukt dat per dag kan verschillen hoeveel plekken zonder afspraak er zijn. Daarom kan de organisatie “niet beloven” dat wie langskomt ook direct een prik krijgt.

Het gaat om een tijdelijke actie, aldus koepelorganisatie GGD GHOR Nederland vrijdag over de vrije inloop. GGD Hollands Midden bevestigt dat het op een gegeven moment “natuurlijk zo kan zijn dat er zoveel afspraken zijn dat we geen lege plekken meer hebben”.