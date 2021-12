Vakbond: maak testen voor reizigers uit Zuid-Afrika verplicht

Het zou goed zijn als reizigers die uit Zuid-Afrika in Nederland aankomen, verplicht worden om zich te laten testen op corona. Dat vindt voorzitter Chris van Elswijk van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Ook luchthaven Schiphol zou het toejuichen als meer reizigers zich laten testen na aankomst, maar dat is volgens een woordvoerder nu nog niet af te dwingen. Als het testbeleid veranderd zou moeten worden, dan zou dat aan de Nederlandse overheid zijn.

Van de honderden reizigers per dag uit Zuid-Afrika, laat nu ongeveer een derde zich daadwerkelijk testen. En van de mensen die zich wel laten testen, blijkt volgens nieuwe cijfers van de GGD Kennemerland 9 procent positief te zijn. En dit ondanks testen vóór aanvang van de vlucht, en het feit dat het merendeel van de passagiers waarschijnlijk gevaccineerd is, aldus de GGD Kennemerland. Dat laat zien dat het virus zich makkelijk verspreidt en dat stemt tot zorgen, concludeerde de gezondheidsdienst, die iedereen die Nederland als eindbestemming heeft dringend oproept zich te laten testen op Schiphol.

Van Elswijk heeft de indruk dat iedereen in Nederland het logisch zou vinden als er een testverplichting komt voor deze mensen. Voor bijvoorbeeld stewardessen in vliegtuigen is er volgens hem ook weer geen hele grote reden tot zorg. “Natuurlijk testen er weleens crewleden positief, maar het is niet zo dat het de spuigaten uitloopt”, aldus de vakbondsman.

De VNC’er wijst erop dat de contactmomenten aan boord op de vluchten uit Zuid-Afrika al zo veel mogelijk worden beperkt. Ook draagt iedereen aan boord een mondkapje en cabinepersoneel krijgt instructies om zich vooraf en achteraf te laten testen. De zegsman van Schiphol benadrukt dat er op de luchthaven zelf eveneens mondkapjes gedragen moeten worden. Ook dienen reizigers gepaste afstand te houden, passagiers wordt aangeraden om zich te laten testen. Schiphol raadt mensen daarbij aan om alleen naar het vliegveld te komen als ze zelf vliegen. Dat betekent liever geen ophalers of wegbrengers, aldus de woordvoerder.