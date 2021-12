Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt verder af

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2670 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 58 patiënten minder dan een etmaal geleden. Ook van donderdag op vrijdag nam het aantal mensen met Covid-19 dat een ziekenhuisbed bezet houdt al af.

Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten zaterdag weer tot onder de 600, na daar twee dagen boven te hebben gezeten. Op dit moment zorgen medewerkers van de ic’s voor 597 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn zes patiënten minder dan vrijdag. Er werden 29 nieuwe patiënten op de ic’s opgenomen. Het is voor het eerst in bijna drie weken dat er op één dag minder dan 30 nieuwe opnames van Covidpatiënten op de ic’s waren.

Op de ic’s liggen momenteel ook 435 mensen om een andere reden dan Covid-19. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die na een operatie nog even in de gaten gehouden moeten worden. Bovendien moeten de ic’s altijd genoeg bedden leeg houden voor noodgevallen. Momenteel is de totale ic-capaciteit ongeveer 1150 bedden. Per maandag wordt de capaciteit vanwege de grote instroom van coronapatiënten uitgebreid naar 1250 bedden, zo liet het LCPS vrijdag weten. Om dat voor elkaar te krijgen moet nog meer andere zorg worden afgezegd of uitgesteld. Een woordvoerster noemde dat vrijdag “heel pijnlijk”.

De verpleegafdelingen behandelen momenteel 2073 coronapatiënten, een daling van 52 mensen ten opzichte van een etmaal geleden. Een dag eerder nam het aantal mensen met Covid-19 in de klinieken al af met 83 patiënten. Van vrijdag op zaterdag werden 281 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen opgenomen, maar doordat er nog meer mensen de klinieken verlieten, bijvoorbeeld omdat ze werden overgeplaatst naar een andere afdeling of overleden, nam het totaal aantal opgenomen Covidpatiënten er toch af.