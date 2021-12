GGD Hollands Midden stopt met boosterprikken zonder afspraak

De GGD Hollands Midden stopt per direct met het aanbieden van boosterprikken zonder afspraak aan 60-plussers vanwege de grote verkeersdrukte die zaterdag is ontstaan. Het besluit is genomen op advies van de veiligheidsregio.

Zaterdagochtend stonden er lange files op de wegen rondom de vaccinatielocaties in Hollands Midden en de parkeerplekken stonden op alle locaties helemaal vol. “Omdat dit tot gevaarlijke verkeerssituaties leidde, is nu besloten te stoppen met booster op vrije inloop. Het is dus niet meer mogelijk om zonder afspraak langs te komen”, aldus de GGD.

De GGD bood 60-plussers vanaf donderdag de mogelijkheid zonder afspraak langs te komen voor een extra vaccinatie tegen corona omdat er meer vaccin en personeel beschikbaar was dan dat er afspraken voor een boosterprik werden gemaakt. Die mensen moesten hun laatste prik wel langer dan zes maanden geleden hebben gekregen.

Vrijdag meldde koepelorganisatie GGD GHOR Nederland al dat het prikken zonder afspraak in Hollands Midden een tijdelijke actie was. Van de actie werd gretig gebruik gemaakt. Donderdag kregen 2000 mensen een boosterprik zonder afspraak. Vrijdag ging het om meer dan 1700 mensen. Zaterdag stond er direct bij opening van de locatie in Leiden een rij en kregen op de drie priklocaties meer dan 2100 mensen een prik zonder afspraak.

Per dag kon het verschillen hoeveel plekken er vrij waren, en de GGD kon niet beloven dat wie langskwam ook direct een prik kreeg. De GGD Hollands Midden heeft drie priklocaties, naast Leiden staan die in Gouda en Alphen aan den Rijn. Op de priklocaties werden twee rijen ingericht: een voor mensen met een prikafspraak en de ander voor de vrije inloop.

De GGD Hollands Midden zegt de komende tijd beschikbare plekken “via maatwerk” te willen invullen. Vanaf deze week kunnen mensen uit de regio die nog geen afspraak gemaakt hebben, maar wel al aan de beurt zijn, een sms van de GGD verwachten. Als zij met hun ID-bewijs kunnen aantonen dat ze inderdaad aan de beurt zijn, kunnen ze naar de vaccinatielocatie gaan voor een boosterprik. Momenteel worden via het RIVM mensen uit 1941 uitgenodigd.

Of andere regio’s in de tussentijd mensen zonder afspraak een oppepprik geven, is niet bekend. De landelijke regel blijft volgens de GGD-koepel onveranderd. “Van oud naar jong en op basis van uitnodiging”.