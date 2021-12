Demonstratie Kick Out Zwarte Piet in Volendam voorbij

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft zaterdagmiddag korte tijd gedemonstreerd in Volendam tegen Zwarte Piet en “structureel racisme” in het dorp. De politie heeft de enkele tientallen demonstranten weer hun eigen (twee) bussen in begeleid en die zijn rond 13.00 uur weggereden uit het dorp onder politiebegeleiding. De actie was daarmee voorbij, bevestigt KOZP.

Volgens KOZP-woordvoerder Jerry Afriyie zijn de demonstranten belaagd door “zeker vierhonderd” Volendammers. Ze zijn bekogeld “met van alles en nog wat”. Het was op dat moment markt op het plein dus er is gegooid met onder meer fruit en oliebollen. De politie kon aantallen demonstranten en Volendammers die hen belaagden niet bevestigen.

De politie hield de groepen uit elkaar. De sfeer was even grimmig. Rond 13.00 uur begeleidde de politie alle demonstranten weer terug hun bussen in. Ook die werden bekogeld met eieren en met de voorraad van de oliebollenkraam op het plein. Volgens Afriyie zijn er enkele ramen van de bussen beschadigd. Vanuit de bevolking is ook vuurwerk gegooid. Zaterdagmiddag wordt bekeken of KOZP-mensen letsel hebben opgelopen en ook wordt contact opgenomen met de eigen advocaten vanwege de belagingen, zegt Afriyie.

“Hoewel er in de afgelopen tien jaar van de campagne Zwarte Piet is Racisme veel bereikt is, en we voorzichtig hoopvol zijn, zijn er in Nederland nog steeds pekken waar racisme niet tot nauwelijks benoemd of bestreden wordt”, staat in een verklaring van de actievoerders, voorafgaand aan de demonstratie.

Eerder gelastte KOZP een demonstratie in Volendam af. Ze wilden daar toen demonstreren bij de sinterklaasintocht. Volgens Afriyie liet de burgemeester de nacht ervoor weten dat de intocht niet door zou gaan. KOZP zag daarop af van demonstreren, maar kwam er later achter dat er wel een “soort parade” in Volendam aan de gang was.