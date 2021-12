Piets blog: Wat gekwakkel, maar hoe verder?

Ik noem het weerbeeld voor de komende dagen gekwakkel met in de nachten temperaturen rond het vriespunt of wat lichte vorst van – 1 of – 2 graden. In de nacht van zondag op maandag doen de kustgebieden ook goed mee met temperaturen rond +1 graden. In deze nacht is er wel veel bewolking met kans op een (winters) buitje. Hierdoor houdt het weer een verraderlijk karakter.

Allereerst kunnen winterse buien met hagel plotseling en snel voor gladheid zorgen. Als het in de nacht van zondag op maandag opklaart kan het ook direct glad worden. Na maandag ontstaat een situatie met het dichterbij komen van een stormdepressie die via of het Kanaal of zuidwest Engeland de Noordzee op zal zoeken. Het kan een heuse en zware stormdepressie worden met een zware storm als gevolg.