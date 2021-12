23.153 positieve coronatests, stuk boven weekgemiddelde

Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 23.153 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwe dagcijfers weer een stuk boven het weekgemiddelde liggen. Gemiddeld werden er per dag 21.807 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen.

Het is de 19e keer in 20 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing. Op zaterdag werden er (bijgesteld) 22.692 positieve tests geregistreerd.

Het aantal positieve coronabesmettingen is niet vaak boven de 23.000 uitgekomen. Het gebeurde eerder op 18 november (23.596), 22 november (23.019) en 24 november (23.723). Ook afgelopen donderdag was het aantal coronagevallen hoog (23.091), maar dat aantal viel toen hoger uit door een storing een dag eerder.

Zondag werden 26 sterfgevallen door de gevolgen van het virus genoteerd, een stuk minder dan voorgaande dagen. In de afgelopen week registreerde het instituut 352 sterfgevallen, gemiddeld zo’n 50 per dag. Dat het overlijden van deze 26 mensen zondag is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Daar kan soms wat tijd tussen zitten.

In de afgelopen 24 uur werden met 832 positieve testen in Rotterdam de meeste besmettingen geconstateerd. Amsterdam volgt met 693 positieve testuitslagen, daarna komen Den Haag (581), Utrecht (531) en Tilburg (347).