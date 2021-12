In een leegstaande woning aan de Vlierstraat in Groningen heeft zaterdagavond rond 23.30 uur een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakten meerdere leegstaande woningen beschadigd. De website 112groningen.nl meldt dat het om sloopwoningen gaat. Op een foto is te zien dat een deel van de gevel van een van de woningen is weggeblazen.

De exacte toedracht van de explosie is onbekend. De politie doet onderzoek.