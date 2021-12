Poederblussers leeggespoten in twintig bussen in Apeldoorn

In twintig bussen van vervoerder RRReis zijn op de vestiging in Apeldoorn in de nacht van zaterdag op zondag poederblussers leeggespoten. De bussen zitten volgens RRReis onder de poeder en zijn niet inzetbaar.

RRReis meldt aangifte te doen bij de politie. De camerabeelden van de vestiging zijn veiliggesteld. De bussen worden zondagmiddag schoongemaakt. Het is nog niet bekend of ze daarna weer inzetbaar zijn. Ook is nog onduidelijk of er gevolgen zijn voor de dienstregeling, aldus de vervoerder.

Het is niet het eerste incident, geeft RRReis verder aan. Zo’n drie weken geleden zijn in Apeldoorn bussen van de stekker gehaald en is in een bus een poederblusser leeggespoten. “Wij betreuren het ten zeerste dat er mensen zijn die moedwillig spullen van anderen vernielen. Van andermans spullen blijf je af”, aldus de vervoerder.