Acteur Eric van der Donk (92) overleden

Acteur Eric van der Donk is zaterdag op 92-jarige leeftijd in Arnhem overleden, aldus zijn familie maandag.

Van der Donk debuteerde in 1954 en was jarenlang verbonden aan toneelgroep Theater. Zijn vertolking van Jerolimo in het stuk De Spaanse Brabander leverde hem in 1978 de Louis d’Or op, de belangrijkste toneelprijs van Nederland.

De acteur speelde ook in diverse films en tv-series. Zo was hij in de jaren negentig te zien in de series Pleidooi en Oud Geld en later in Deadline en Lijn 32. Ook maakte Van der Donk zijn opwachting in verschillende sketches in Het Klokhuis.

In 1996 kreeg Van der Donk een Gouden Kalf voor zijn rol als de vermoorde ondernemer Gerrit Jan Heijn in de film De Langste Reis. Ook speelde hij rollen in films als Kruimeltje, Pietje Bell 2 en de televisiefilm De Kroon over de kwestie Jorge Zorreguieta. Daarin speelde hij de rol van Max van der Stoel.

Het afscheid van Van der Donk vindt in besloten kring plaats.