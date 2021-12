Burgemeesters vragen overheid om coronavisie voor lange termijn

De samenleving is toe aan een langetermijnvisie voor de coronacrisis. Het kabinet moet nu niet steeds een paar weken vooruitkijken, maar juist een duidelijke lijn kiezen. “De langere termijn is belangrijker dan wel of geen 2- of 3G. Maak als overheid een duidelijke keuze. De huidige maatregelen lopen over twee weken af. Wat is het alternatief?”, stelt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de burgemeesters namens de 25 veiligheidsregio’s.

De burgemeesters in het overleg denken verschillend over 2G. “Het is een gevoelige discussie. Dan moet je tegen mensen zeggen dat zij alleen naar binnen mogen als zij zijn gevaccineerd of zijn genezen. Dit beleid kun je alleen toepassen als het ook aantoonbaar effect heeft”, aldus burgemeester Bruls van Nijmegen, die zelf geen voorstander is van de maatregel. De burgemeesters vinden het jammer dat het demissionaire kabinet die 2- of 3G-beslissing nu doorschuift. “Het kabinet laat in het ongewisse wat dan wel en wat het perspectief daarbij is. Als je geen 2G wil, dan heb je het al snel over sluitingsmaatregelen”, verwacht hij.

Het Veiligheidsberaad wil juist de korte en de langetermijnvisie aan elkaar verbinden, omdat het coronavirus waarschijnlijk niet meer verdwijnt. “Na forse maatregelen en een succesvolle vaccinatiecampagne is het virus niet weg. Met welke scenario’s houdt je rekening als overheid? Als je weet wat je over maanden wil en hoe je corona een plek geeft in de samenleving, kun je de maatregelen op de korte termijn ook beter motiveren,” zegt Bruls. Bovendien tast het “van week naar week” hoppen van maatregelen de geloofwaardigheid van de overheid aan, vindt hij.

Het Veiligheidsberaad nam al eerder het initiatief voor een langetermijnbeleid. Dat leidde toen tot een stappenplan. Opnieuw willen zij het kabinet hierover adviezen geven. “Houd er rekening mee dat Covid blijft. Wij hebben heel veel verrassingen gehad de afgelopen 22 maanden. Daarom moeten we de samenleving veerkrachtig maken. Het helpt niet om dilemma’s vooruit te schuiven.”