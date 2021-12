Katja Herbers genomineerd voor grote Amerikaanse tv-prijs

De Nederlandse actrice Katja Herbers is dit jaar genomineerd voor een Critic’s Choice Award. Herbers maakt kans in de categorie beste actrice voor haar rol in de Amerikaanse hitserie Evil. De serie is met vijf nominaties een van de grote kanshebbers dit jaar.

De dramaserie draait om een nuchtere psychologe (Herbers) en een spirituele priester in opleiding (Mike Colter uit Luke Cage) die samen misdaden onderzoeken waar mogelijk een bovennatuurlijke verklaring voor is. Zender CBS bestelde recent een derde seizoen.

Herbers neemt het op tegen grote sterren als Christine Baranksi (The Good Fight), Melanie Lynskey (Yellowjackets) en MJ Rodriguez (FX). Andere grote series met meerdere nominaties zijn Mare of Eastown en Succession (allebei HBO) en Ted Lasso (Apple TV).

De Critics’ Choice Award wordt sinds 1995 jaarlijks uitgereikt door de Broadcast Film Critics Association. De winnaars worden 9 januari online bekendgemaakt. Herbers woont en werkt al een aantal jaar in de VS. Haar Amerikaanse werkzaamheden wisselt ze soms af met Nederlandse projecten.