Militairen helpen bij zorg in door corona zwaar getroffen Limburg

Militairen gaan helpen in ziekenhuizen in het door corona zwaar getroffen Limburg. Militaire artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel gaan assisteren in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo en in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen.

In Venlo gaan 25 militairen aan de slag en in Heerlen acht. Daarnaast gaat nog een militaire planner vanuit het Maastricht Universitair Medisch Centrum meehelpen bij het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Defensie verleent al steun in Utrecht. Daar zijn sinds vorige week in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) maximaal zestig militairen werkzaam op de corona-afdeling. Door de extra hulp kan het UMC Utrecht coronapatiënten overnemen van andere ziekenhuizen.