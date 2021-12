Ongeveer 21.000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt licht

Het aantal coronagevallen gaat niet meer omhoog, maar gaat ook nog niet echt omlaag. In de afgelopen dag zijn 21.053 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is de 20e keer in de afgelopen 21 dagen dat er in een dag tijd tussen de 20.000 en 24.000 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 152.144 meldingen van positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 21.735 positieve tests per dag. Dat gemiddelde is de laatste paar dagen vrij stabiel.

Het totaal over de afgelopen week ligt wel zo’n 3 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de zesde dag op rij dat het aantal positieve tests op weekbasis daalt. Daarvoor was het 58 dagen achter elkaar gestegen. Dat wijst erop dat Nederland nu net voorbij een piek zit.

Het RIVM kreeg afgelopen dag 34 meldingen dat een coronapatiƫnt aan de gevolgen van de besmetting is gestorven. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 25 januari.

Op maandagen meldt het RIVM doorgaans wat minder sterfgevallen dan later in de week. Wanneer een coronapatiƫnt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven. Het RIVM brengt dit dan naar buiten in de cijfers van de dinsdag. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week registreerde het instituut 353 sterfgevallen, gemiddeld zo’n 50 per dag.