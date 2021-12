Ruim 2750 opgenomen coronapatiënten, instroom stabiliseert

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag iets toegenomen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2754 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 62 meer dan zondag.

Het aantal opgenomen Covidpatiënten schommelt al ruim een week rond de 2700, met een piek van 2845 vorige week dinsdag. Het LCPS wees er zondag op dat de instroom van Covidpatiënten afgelopen week is gestabiliseerd. Ook zijn er “voorzichtige signalen” dat de stijging in de coronabezetting afneemt.

Op de intensive cares liggen nu 611 coronapatiënten, 13 meer dan zondag. Dat is wel het hoogste aantal sinds 20 mei. Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2143 coronapatiënten behandeld, een toename van 49 vergeleken met een dag eerder.

In de afgelopen 24 uur werden er 211 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, het laagste aantal in drie weken. Op de ic’s werden 51 patiënten met corona opgenomen.